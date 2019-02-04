李寶椿聯合世界書院擬大規模太陽能發電　年賺190萬元作基層學生獎學金 (17:37)

書院通過招標與提供太陽能板的科技公司合作，在校內學術大樓及學生宿舍等建築物的屋頂，安裝1168塊太陽能板，料發電系統總發電容量約為403千瓦，每年產近48萬度電，約等於120個4人家庭一年的用電量，同時預料可在25年內，節省大約6000公噸二氧化碳。

通過參加中華電力的「可再生能源上網電價計劃」，書院校董會主席湯啟康預計，產生的電量可帶來每年190萬港元上網電價收入；以每學年約30萬元學費推算，料每年可全額資助6名基層家庭學生入學。

湯啟康又說，期望通過太陽能板裝置，讓學生了解綠色能源和可持續發展概念，「看到實時數字，比如今日太陽猛，可產生多少電呢？」，同時加強學生STEM知識（STEM是科學、技術、工程及數學四個學科英文名字的首字母縮略字）。湯啟康稱，該校不少學生來自世界各地，期望他們回國後，也可推動綠色能源科技。

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