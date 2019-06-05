高危乳腺普查資助全面乳房檢查　須經公院醫生轉介 (17:49)

根據醫管局2016年數據，乳癌是本港女性第三高致命癌症。有醫生表示，帶有基因突變的女士患乳癌的風險，比普通女士高10倍。香港遺傳性乳癌家族資料庫推出「未乳綢繆」高危乳腺普查計劃，為中低收入戶和有基因突變的人，全額資助做全面乳房檢查，將有200人受惠。
醫管局數字顯示，2016年有逾4100宗女性乳癌新登記個案。香港遺傳性乳癌家族資料庫主席鄺靄慧指出，這些新登記個案中，有10%至15%由基因突變引起，當中以BRCA最常見。帶有BRCA或其他高危基因突變的女士，患乳癌的風險比普通女性高10倍，患上「三陰性乳癌」的風險亦較高，現有治療藥物亦相對較少。
鄺靄慧表示，定期而全面的檢查，有助及早確診。她建議帶有BRCA或其他高危基因突變的女士，25歲起應每年做一次乳房磁力共振，35歲至70歲時應每半年做一次乳房檢查；惟現時公眾認知不足，加上全面乳房檢查費用高昂，公立醫院亦未有相關服務及全面普查計劃。
按普查計劃，公立醫院的乳癌或卵巢癌病人，可經醫生轉介至香港遺傳性乳癌家族資料庫指定的高危門診做基因測試；一旦發現有BRCA或其他高危基因突變，又符合家庭月入7萬元以下的入息審查，就可接受全額資助做全面乳房檢查，包括乳房超聲波檢查、乳房磁力共振掃描及三維立體乳房X光造影。計劃現階段提供200個名額。
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