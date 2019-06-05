環亞體檢清盤　兩董事涉非法進口藥品被捕 (15:53)

公司通告表示，過去數星期受到有關HPV九價預防疫苗的報道困擾，強調公司所提供的有關疫苗均由默沙東藥廠生產，以適當方式運送及貯存，公司亦無收到顧客聲稱注射疫苗後感不適的投訴。公司稱，亦為超過2000多名未使用或未完成注射疫苗的顧客退款，涉及金額超過1000萬元。

通告透露，公司戶口兩星期前被銀行凍結，負責人亦已惹上官非，在沒有選擇下清盤結業，並向顧客致歉。

另一方面，香港海關公布，昨日拘捕一間體檢集團的兩名董事，涉嫌非法進口藥劑製品，違反《進出口條例》。據了解，被捕兩人為環亞體檢集團董事。

海關表示，早前與相關部門聯合行動，搜查一間體檢集團分別位於油麻地及觀塘的兩間處所。經調查後，海關人員昨拘捕一名61歲男子及一名44歲女子。案件仍在調查，被捕兩人現正保釋候查。

衛生署則稱，署方與香港海關就環亞體檢集團的調查仍在繼續，調查完成後會就進一步行動徵詢律政司意見。

消委會回應環亞體檢集團清盤事件表示，截至今日下午2時，收到一宗有關該商戶結業的投訴，另早前收到47宗有關該商戶的懷疑假貨投訴。

根據現行法例，一般公司清盤時，清還債權人的債務有優次之分，消費者作為無抵押債權人，排在清盤公司僱員、政府，及有抵押債權人例如銀行等之後。換言之，所有資產需先支付較優先債權人的債務，消費者只能以無抵押債權人的身分，在其他債權人分得賠償後，如仍有餘額，才可得到賠償。

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