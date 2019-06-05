威院診所經理涉四度非禮女下屬　事主：被告事後稱「當無事發生」 (15:51)

被告黃駿宏（40歲），被控四項非禮罪，涉嫌於2017年3月30日至去年4月30日間，在診療中心內四度非禮女事主X。

事主作供時指出，事主X於2017年3月在工作期間，感到被告用右手掌觸摸其左大腿約兩秒，當時事主與被告距離大約15厘米。被告又在同年4月，於事主站在電腦前工作時，用手捉緊事主腰部，要求她坐下。

2017年8月，被告於工作期間，在只有二人的工作房間內，突從後環抱她，事主問被告「你做乜嘢」，被告沒有理會並揭開事主的T恤及胸圍，用右手大力揑事主左胸一下，更拉下事主身穿的彈性短牛仔褲及內褲至私處位置，非禮她私處。事主當時大哭，事後被告向事主表示「對唔住，當無事發生，唔好同人講」。

至去年4月，被告強行拉事主進入其辦公室，並強吻她，強迫事主收取兩瓶蜜糖及一支濕疹膏。事主於每次事發後，因怕失去工作只透過WhatsApp告知男友，於最後一次才告知同事及直屬上司，事主其後報警。

案件下午續審。

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