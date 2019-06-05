法醫解剖證泳客溺斃　康文署認3救生員擅離職守 (15:06)

事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，被救起時已昏迷，送院不治。

急症室醫生表示，事主在送院過程中已沒有呼吸和脈搏，但他仍為事主打強心針，急救20分鐘後證實死亡。

為事主解剖的法醫莫嘉健供稱，他發現事主氣道內有帶泡沫的液體，兩邊肺部體積大及充滿水，肺泡擴張，判斷事主死因是溺斃。雖然發現事主心室有輕微肥大，但不屬突發性心臟病。

康文署代表律師結案陳辭時向家屬致歉，提到在瞭望台一台的救生員鄭國輝已跟從指引，有10秒橫掃泳池一次，但仍然看不到事主，鄭國輝對此感到很後悔。康文署一方續稱，研訊發現有3名救生員離開崗位前沒有通知上級，承認「情况不理想」，但補充「任何制度都要靠人執行」，事後康文署已加強培訓和盡量改善。

其他報道：藉猜拳狎7歲繼妹 大專生兄長被判感化18個月

其他報道：【天氣速遞】酷熱警告生效 中午錄得32.6度 破今年最高溫

其他報道：文子星引渡聆訊 官駁回處理人權問題要求：只有責任處理交付審判程序