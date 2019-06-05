法醫解剖證泳客溺斃　康文署認3救生員擅離職守 (15:06)

40歲男泳客3年前在北葵涌賽馬會游泳池溺斃，死因庭今日（5日）繼續研訊。法醫的解剖報告確認，事主死因是溺斃，而他沒有突發性心臓病。康文署代表律師向家屬道歉，稱這是「無人想見到的意外」，承認案發時有3名救生員擅離職守，「情况不理想」。所有證人已傳召完畢，案件將於明日（6日）裁決。
事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，被救起時已昏迷，送院不治。
急症室醫生表示，事主在送院過程中已沒有呼吸和脈搏，但他仍為事主打強心針，急救20分鐘後證實死亡。
為事主解剖的法醫莫嘉健供稱，他發現事主氣道內有帶泡沫的液體，兩邊肺部體積大及充滿水，肺泡擴張，判斷事主死因是溺斃。雖然發現事主心室有輕微肥大，但不屬突發性心臟病。
康文署代表律師結案陳辭時向家屬致歉，提到在瞭望台一台的救生員鄭國輝已跟從指引，有10秒橫掃泳池一次，但仍然看不到事主，鄭國輝對此感到很後悔。康文署一方續稱，研訊發現有3名救生員離開崗位前沒有通知上級，承認「情况不理想」，但補充「任何制度都要靠人執行」，事後康文署已加強培訓和盡量改善。
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