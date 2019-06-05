【逃犯條例】81%受訪教師不同意修例　教協：業界憂帶團內地交流惹禍 (14:29)

香港教育專業人員協會（教協）由5月28日（上周二）起，一連7日進行抽樣語音調查，成功訪問368名教協教師會員，了解教育界對修訂《逃犯條例》的意見。教協稱，4條題目的調查結果均一面倒顯示教育界反對聲音，包括不同意修訂《逃犯條例》（81%）；擔心修例威脅人身自由（83%）；因修例對政府態度轉差（80%）；以及要求政府撤回修例（80%）。
教協稱，調查顯示，教育界反對《逃犯條例》的聲音十分強烈；民間反修例聲音之強烈，也屬近年罕見。他們呼籲教育界參與6月9日（星期日）民陣遊行，教協會印製3000個反惡法手舉牌及貼紙，當日現場派發。
教協會長馮偉華指出，中小學教師經常要帶學生參加內地交流團，「很多教師覺得，修例後，帶團時會不會有很多自我約束，很多話不可說」。他稱，教師即使回到香港，會否因在內地所做的事引起別人不滿，而有可能被引渡返內地，「教師基本上都是奉公守法，但對內地的法制沒信心，擔心是關於制度，多過自己觸犯法例」。他強調，人身自由收窄是整體社會問題，教師不是因其身分特別擔心。
教育界立法會議員葉建源稱，大專教師經常返內地院校講課，參加研討會，「去到內地，很多情况、發生什麼事無法控制，令人擔心」。
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