【逃犯條例】律師會籲全面諮詢　勿倉促修例 (14:42)

政府修訂《逃犯條例》引發爭議，香港律師會今日（5日）發表意見書，認為修例影響重大、深遠，應先詳細檢視法案、全面諮詢公眾，促請特區政府擱置修例。
律師會表示，針對條例草案收到不同意見，部分表示強烈反對，反映修訂《逃犯條例》存有爭議。其中，有意見認為本港過去20多年，一直未有就移交逃犯到中國大陸或台灣有任何重大問題，但港府突然以台灣殺人案為由提出修例，其說服力不足，質疑香港是否需要修例。
指特首屬中央任命 難把關
律師會亦引述意見指出，特首是由中央政府任命，非經普選選出，「在這政治安排下，特首發出的證明書完全無法做到把關（cannot be any safeguard at all）」。
意見書認為，修例影響廣泛，會對香港的聲譽帶來不可逆轉的影響，若政府堅持推動修例，應先研究如何保障被移交者的權益，包括現行國際法律的標準，並諮詢公眾意見，而不是倉促修例。
籲保障疑犯權益 加強法院把關能力
律師會指出，在修例中的單次個案移交只可視為「權宜之計」，要求政府承諾日後訂定長久移交安排，以防濫用單次移交機制；在權宜安排下要為疑犯提供足夠保障，包括給予抗辯及反對的機會、增加特首批出證明書的透明度等。政府亦應加強法庭把關能力，容許法庭檢視申請方提交的證據是否可信，以確保法院能監察移交程序。律師會建議修例應把香港法庭的「域外法權」擴展至謀殺及誤殺，以回應處理台灣殺人案。
律師會指出，這些建議只是初步法律分析，而非妥協，強調立場是反對倉促修例。
此外，律師會認為，有關意見反映社會對修例存有分歧，希望政府修例前充分考慮。
律師會意見書全文：link.mingpao.com/58828.htm
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