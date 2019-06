【逃犯條例】律師會籲全面諮詢　勿倉促修例 (14:42)

律師會表示,針對條例草案收到不同意見,部分表示強烈反對,反映修訂《逃犯條例》存有爭議。其中,有意見認為本港過去20多年,一直未有就移交逃犯到中國大陸或台灣有任何重大問題,但港府突然以台灣殺人案為由提出修例,其說服力不足,質疑香港是否需要修例。

指特首屬中央任命 難把關

律師會亦引述意見指出,特首是由中央政府任命,非經普選選出,「在這政治安排下,特首發出的證明書完全無法做到把關(cannot be any safeguard at all)」。

意見書認為,修例影響廣泛,會對香港的聲譽帶來不可逆轉的影響,若政府堅持推動修例,應先研究如何保障被移交者的權益, 包括現行國際法律的標準, 並諮詢公眾意見,而不是倉促修例。

籲保障疑犯權益 加強法院把關能力

律師會指出,在修例中的單次個案移交只可視為「權宜之計」,要求政府承諾日後訂定長久移交安排,以防濫用單次移交機制;在權宜安排下要為疑犯提供足夠保障,包括給予抗辯及反對的機會、增加特首批出證明書的透明度等。政府亦應加強法庭把關能力,容許法庭檢視申請方提交的證據是否可信 ,以確保法院能監察移交程序 。律師會建議修例應把香港法庭的「域外法權」擴展至謀殺及誤殺,以回應處理台灣殺人案。

律師會指出,這些建議只是初步法律分析,而非妥協,強調立場是反對倉促修例。

此外,律師會認為,有關意見反映社會對修例存有分歧,希望政府修例前充分考慮。

律師會意見書全文:link.mingpao.com/58828.htm

