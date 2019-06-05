【沙中線】禮頓：鋼筋經生產商測試　政府代表：生產商曾有紀錄造假醜聞 (14:23)

北面連接隧道內的連接縫鋼筋與螺絲帽接駁，致漏水及出現裂縫，Karl Speed作供時稱，分判商按需要會要求禮頓提供物料，禮頓只負責供應，未知需要訂購的品牌，但紮鐵分判商永光的代表說，分判商要求物料時，不會指明鋼筋種類或品牌。

Karl Speed被問到，出現問題的接駁處原來施工時並無任何檢測及測量申請（RISC）表格紀錄，如何得知當時工程確有檢查並得到核准繼續施工。Speed解釋，會依靠其他文件紀錄，如港鐵地盤日誌，以示港鐵有核准。惟政府代表質疑，該份港鐵地盤日誌並無紀錄有否檢查，而其中一份更是禮頓於港鐵發出一個月後才加簽。

其他報道：大浪灣泳灘水土流失 海水泛黃康文署封灘

其他報道：魔鬼山現「林鄭賣港下台」直幡

其他報道：轉數快料第4季可交稅、差餉、水費