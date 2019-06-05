【暴動罪審訊】上訴庭即場駁回兩人上訴申請 (16:05)

兩名申請人分別是莫嘉濤（現20歲）和何錦森（現40歲）。莫嘉濤被裁定兩項暴動、一項刑事毀壞和一項襲警罪成，被判囚4年3個月；何錦森被裁定一項暴動罪成，被判囚3年9個月。

莫嘉濤一方今只就判刑提出上訴申請，形容他犯案時年紀輕，與成年人的心智有差距，原審法官給予半年的刑期扣減過少。莫嘉濤一方又指出，香港眾志秘書長黃之鋒在佔旺刑事藐視法庭案中，獲上訴庭以犯案年紀輕，給予三分之一的刑期扣減，認為法庭可視作參考。

惟上訴庭法官潘兆初指出，上述涉及黃之鋒的判辭由他撰寫，他當時將黃之鋒的量刑起點下調至3個月，而非給予三分之一的刑期扣減，當時亦考慮了黃之鋒的年紀和其他個人因素。

何錦森一方則就定罪提出上訴申請，形容上訴人當時是因警察「掟磚」的舉動而作出自衛，質疑原審法官沒作相關考慮。律政司一方則回應，群眾當時向前攻擊警員，警方當時更「節節敗退」，需從山東街退出至彌敦道，認為上訴人當時的舉動不屬自衛。

律政司一方又指出，原審法官作裁決時，甚至提出控方未曾提出的觀察，認為原審法官已就本案作充分的分析和觀察。上訴庭法官聽畢各方陳辭後，即場駁回上訴申請，並押後頒發書面理由。

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