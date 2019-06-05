文子星引渡聆訊　官駁回處理人權問題要求：只有責任處理交付審判程序 (13:34)

文子星一方昨日（4日）提及，即使《逃犯條例》沒有提及有關酷刑及CIDTP事宜，法庭仍有責任根據《香港人權法案條例》將事宜納入考慮。惟彭官不同意，指出本案屬於交付審判程序，只有責任及司法管轄權去處理與《逃犯條例》有關事宜。若文子星一方的反駁只圍繞酷刑及CIDTP，應該依入境處「統一審核機制」處理。

彭官表示，辯方反對移交時，應該提供證據，以證明印度政府一方的指控，符合或與《逃犯條例》中提及的3項條款有關聯，即：「有關方面就某項罪行尋求作出該項移交，而該項罪行屬政治性質的罪行」；「有關的移交要求雖然宣稱是因有關罪行而提出的，但實際上是由於為該人的種族、宗教、國籍或政治意見而檢控或懲罰該人的目的而提出的」；「該人如被移交，便可能因其種族、宗教、國籍或政治意見，而在審訊時蒙受不利或被懲罰、拘留或其人身自由受到限制」。

然而，彭官稱在本案中並沒有看到任何與上述條款有關聯的地方，因為文子星一方未能證明印度方面的指控只是「煙幕」，檢控文子星有政治立場，因此裁定在聆訊中不會考慮有關酷刑及CIDTP的證供。

文子星一方在裁決後表示，案中指控與上述條款絕對有關聯，因為文子星曾被旁遮普邦警察逮捕，並以參與「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）入罪及折磨，若文子星被移交印度，他很可能會再因此遭害。

文子星一方希望法庭批准傳召有關專家證人作供，惟印度政府一方表示反對，認為文子星一方始終圍繞酷刑及CIDTP議題爭論，更說文子星一方無視法庭命令。裁判官建議先展開印度政府一方案情，將議題押後處理。

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