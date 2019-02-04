【六四30年】李卓人︰支聯會燭光晚會籌款275萬元破紀錄　《逃犯條例》修訂反映鎮壓更嚴重 (11:25)

李卓人今早在港台節目亦回應，國防部長魏鳳和日前稱六四事件是「政治動亂」，中央採取果斷措施平息來保持國家穩定的說法。李卓人批評，中央在內地一直避談六四事件，在國外就振振有詞，今次魏鳳和的言論反映中央是有備而戰，要向外國強調鎮壓合理。他質疑，若中央真的認為當年做法有理，為何不理直氣壯在中央電視台發表同一番話，並公布當年死傷者及入獄名單。

燭光集會上亦有些嘉賓提及《逃犯條例》修訂，李卓人稱，六四與修例兩者本質有相同之處，因修例也是為了維穩，支聯會既是民陣成員團體，因此亦呼籲民眾參加6月9日的反修例遊行。

對《明報》民調結果顯示，九成燭光集會參加者反對修例，李卓人表示，確實有些參加者希望純粹悼念六四，但也希望能說服餘下一成人，要反思香港現在的狀況和處境，六四與修例兩者已連結在一起，因鎮壓不僅發生在30年前，現在的鎮壓更嚴重。

李卓人表示，昨日有頗多內地人出席，部分人此前已在六四紀念館出現過，和感謝港人給予平台讓他們能夠悼念六四，稱一直透過翻牆知道有關香港以至內地的消息。李卓人說，香港燭光集會的意義，在於香港仍能成為內地以至世界各地的人前來悼念的窗口。對今年也多了年輕人參加燭光集會，李卓人稱受到鼓舞，感謝有老師與學生一同參加燭光集會。

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