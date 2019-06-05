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2019年6月5日星期三
荃灣爆警匪追逐 賊車荔枝角撞欄賊人逃逸 (12:30)
【逃犯條例．多圖】李家超會後遭民主派阻離開 范國威倒地傷手指 (12:18)
大浪灣泳灘水土流失 海水泛黃康文署封灘 (12:14)
【六四30年】李卓人︰支聯會燭光晚會籌款275萬元破紀錄 《逃犯條例》修訂反映鎮壓更嚴重 (11:25)
博康邨兩男起爭執 一男持餐刀割傷對方逃逸 (11:04)
停牌司機偷駕運魚車被捕 (10:19)
沙田現兩米長蟒蛇 女蛇王徒手活擒 (10:16)
葵涌的士撞欄翻側 司機乘客受輕傷 (10:14)
魔鬼山現「林鄭賣港下台」直幡 (08:55)
【逃犯條例．短片】首公開露面 黃台仰：修例打破防火牆 李東昇：德國可考慮廢除現有移交協議 (08:33)
短暫時間有陽光 氣溫28度 (07:25)
【六四30年】30市民自發清潔維園集會場地 (00:17)
【六四30年．短片】六四倖存者李蘭菊：維園燭光才是港人真正精神面貌 (23:58)
【六四30年】意大利少年出席集會：希望為香港人爭取民主 (23:39)
大角嘴運魚車疑遭縱火 警拘兩人 (22:21)
【六四30年】居深圳港人出席集會：港人應堅持追求民主 (22:15)
【六四30年】支聯會：逾18萬人參加集會 警：最高峰3.7萬 (21:56)
【六四30年．短片】「天安門母親」成員張先玲講話全文 (21:46)
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【六四30年．短片】黃耀明獻唱《回憶有罪》 籲6月9日上街反惡法 (21:25)
【六四30年】中大社工系學生：用人數告訴中共 港人沒有忘記 (21:20)
【六四30年】DSE考生參與燭光集會 冀表達港人反對武力鎮壓學運 (21:12)
【六四30年】曾參與黃雀行動 燭光集會參加者憶述當年營救學生 (21:00)
【六四30年】80後母憂兒子被洗腦 盼從小教育明辨是非 (20:57)
【六四30年】燭光集會晚上8時坐滿6個足球場 何俊仁料人數近年之最 (20:52)
【六四30年】廣東父攜幼參與燭光集會：追求民主如朝聖 (20:09)
【六四30年】天陰雨濕未阻悼念心 維園燭光集會參與者陸續入場 (19:47)
擁12幅原居民土地 學警騙19萬學津罪成候判 (19:43)
汽車維修店疑用舊零件當全新零件 海關拘董事涉違商品例 (19:11)
李偲嫣胞姊涉咬侄兒 自簽守行為1年 (18:26)
【六四30年】支聯會：六四紀念館內地參觀者大增 (18:23)
猴子大鬧元朗市區 偷水果後逃去無蹤 (18:19)
文子星引渡聆訊 爭議裁判法院應否處理人權問題 (18:15)
【六四30年】股市7年後再現「89」「64」 (18:00)
立法會外藏氣槍少年提上訴 質疑原審官盤問致不公 (17:13)
泳客溺斃死因研訊 巡池救生員稱喝冷水後肚痛 (16:33)
深水埗密斗貨車輾斃過路婦 (16:19)
【六四30年．短片】今晚8時維園燭光集會 黃耀明獻唱 播放《我是記者》 (16:08)
山頂纜車維修工墮10米坡 獲救後向消防道謝 (14:51)
泳客溺斃死因研訊 補位救生員餐廳監視泳池 (14:50)
【六四30年】陳淑莊︰未能親身到維園 悼念之心不變 (14:28)
【逃犯條例】佘繼標︰支持修例新版本 盼不追究生效前事件 (13:55)
龍運巴士座位藏針筒 刺傷女乘客 (13:41)
【六四30年．短片】美國駐華駐港使領館發片評六四 (13:13)
【六四30年】德國駐港總領事館貼文悼念 形容六四是「大屠殺」 (13:11)
中電印度籍夜更工人昏迷 送院後不治 (12:17)
【逃犯條例】條例列明倘涉國防中央可指令移交 林鄭：影響特首把關權力說法不成立 (11:15)
警油尖掃黃拘30內地女 (11:10)
警油尖檢24萬元毒品拘2人 (11:09)
【六四30年】何俊仁：反修訂《逃犯條例》貫徹六四精神 籲市民風雨不改出席 (10:58)
【六四30年】林鄭：今日集會宜「安靜和有秩序」進行 (10:26)
【六四30年】筆架山現「毋忘六四」直幡 (10:20)
【雷電知多少】野外避雷Q&A 毋須棄金屬物品 (10:15)
將軍澳五旬婦墮樓亡 (10:11)
深水埗路障截藏毒寶馬 (10:09)
【天氣速遞】天文台一度發黃雨警告 稱西貢或出現嚴重水浸 (10:08)
【雷電知多少】湯博士拆解「雷電蹲」成效 提醒「戶外無安全地方」 (09:36)
八號風球後政府或會發布「極端情况」 打工仔最少兩小時內毋須立即啟程上班 (08:40)
未來數小時有雷雨 氣溫27度 (07:29)
網民疑論壇留言「在港鐵斬人」 警拘29歲男 (00:34)
港婦獨遊日本富山縣失蹤 丈夫懸紅100萬日圓尋妻 (23:59)
私家偵探社職員涉違《商品說明條例》被捕 (21:33)
中年漢馬會泳池溺斃 救生員認瞭望台監視泳池有盲點 (20:21)
【沙中線】禮頓否認阻港鐵人員檢查地盤 (19:03)
【逃犯條例】謝偉銓稱最高檢可延長罪行追溯期 葉劉疑師奶聯署反修例因怕丈夫包二奶 (18:41)
廚工涉冒充男警狎3女網友 案件今開審 (18:09)
調查揭六成醫生不滿醫管局工作量 陳沛然促叫停醫院認證計劃 (18:08)
渠務公司總經理涉圍標脫罪 (18:03)
足浴店女店員淋老闆娘通渠水 官斥行為冷血 判監12年 (17:55)
自稱「勝記」兩人涉勒索求作法轉運生意人逾3500萬 (17:15)
【逃犯條例】法律界選委邀面談 特首辦回信沒答應安排 (16:57)
【沙中線】分判商稱曾遭禮頓指涉連接縫漏水現裂痕 (15:44)
【逃犯條例】梁君彥︰可多等一周決定需否加會審議修例 (15:37)
【六四30年】記者六四紀錄集成書 楊健興：把事件說成「屠殺解放軍」好離譜 (15:21)
【六四30年】港大民研：六成市民認為港人有責任推動內地民主發展 (14:55)
中年漢馬會泳池溺斃 康文署：現場救生員稱「去飲水」 無通知上級 (14:46)
六旬漢黃錦文失蹤4日 警方消防獅子山搜索 (14:40)
女子apm高處墮下 送院不治 (14:31)
足浴店老闆娘遭欠債女店員淋通渠水 毀容致失去鼻子 (14:30)
【逃犯條例】逾七成中學校友聯署反修例 白宮聯署已破10萬美國須回應 (14:14)
【六四30年】大專學界復辦六四論壇反應淡 理大學生會：同學較關心《逃犯條例》修訂 (13:12)
九龍灣城巴旅巴相撞15人傷 (11:55)
紅磡的士翻側 熱心途人救出被困司機 (11:44)
油麻地劏房起火 警列縱火處理 (11:37)
警元朗掃黃拘20內地女 (10:28)
【六四30年】封從德被拒入境 朱耀明：反映六四對內地政府仍是「良心挑戰」 (10:18)
警葵涌設路障檢10萬元毒品 (09:17)
未來一兩小時廣泛地區有大雨 氣溫26度 (07:21)
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沙田現兩米長蟒蛇 女蛇王徒手活擒
(10:16)
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凌晨零時許，沙田好運中心對開隧道口一個花槽，出現一條長約兩米的雌性緬甸蟒；警方接獲途人報案，女蛇王亦奉召到場將蟒蛇捉走。
相關字詞﹕
蟒蛇
蛇王
沙田
緬甸蟒
好運中心
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