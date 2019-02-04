【逃犯條例．短片】首公開露面　黃台仰：修例打破防火牆　李東昇：德國可考慮廢除現有移交協議 (08:33)

黃台仰過往在香港時，曾狠批支聯會綱領滲透「毒藥」，荼毒香港的本土意識。他會前被問到今次為何會出席研討六四活動時，強調自己從未曾反對這類活動，過往在港時都有出席學界的相關活動，他只是不認同支聯會的愛國綱領。

黃台仰會上先多謝德國政府捍衛人權的態度，隨即談及自己2014年參加雨傘運動時，「防暴警察用槍指著我們的臉（police were pointing guns to our face）。」當時更有傳言稱，內地的坦克會來香港，令他頓時想起六四的情境，「但儘管如此，我們當時都不怕。」

黃台仰接著講到《逃犯條例》修訂，形容目前是「民主對抗暴政的戰爭」，修例其實等同將綁架合法化，並打破了內地與香港之間的防火牆，一旦通過，將意味着香港和「一國兩制」死亡。在問答環節時，李東昇建議德國政府，可趁修訂未通過前，向港府發岀警告；一旦修訂通過，德國可以考慮廢除跟香港訂立的引渡條例。

至於香港的政黨未來應如何繼續爭取民主，甚或應否繼續推動獨立，二人思考了約10秒後由李東昇回應，稱大家現時應集中處理《逃犯條例》修訂的問題。

被問到為何已由推動港獨轉為關注人權，黃台仰說，自己在香港時，認為還有空間向政府爭取一些東西，所以採取了相對激進的手段（relatively aggressive approach)；但這幾年香港情況加劇惡化，他覺得要改變策略。

今次有約百多人參加這場研討會，當中有在德國居住的香港人。多間本港傳媒亦派員採訪。黃台仰會後接受本港傳媒訪問時表示，不明白為何他出走德國就等同愧對支持者，稱自己如果天天愁眉苦臉，反而是愧對和浪費了在囚者的犧牲。

黃台仰又透露，根據德國聯邦移民及難民局與他律師的來往電郵，可得知中國已在2018年知悉他尋求德國難民庇護，並在同年5至6月左右聯絡德國政府試圖阻止。

明報特約記者 楊康琪 柏林報道

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