【逃犯條例．短片】首公開露面　黃台仰：修例打破防火牆　李東昇：德國可考慮廢除現有移交協議 (08:33)

旺角大衝突後被控暴動罪棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇，上月向外媒透露獲德國批出難民庇護申請後，周二（4日）首次現身公開場合，在德國柏林出席由該國綠黨舉辦的六四30年研討會。久未露面的黃台仰以英語作8分鐘開場發言，談及六四、雨傘運動、DQ議員和逃犯修訂條例等，唯隻字不提港獨；他在會上亦要求港府，立即釋放本土民主前線梁天琦等所有政治犯，亦點名雨傘運動領袖戴耀廷和陳健民現時都在獄中。
黃台仰過往在香港時，曾狠批支聯會綱領滲透「毒藥」，荼毒香港的本土意識。他會前被問到今次為何會出席研討六四活動時，強調自己從未曾反對這類活動，過往在港時都有出席學界的相關活動，他只是不認同支聯會的愛國綱領。
黃台仰會上先多謝德國政府捍衛人權的態度，隨即談及自己2014年參加雨傘運動時，「防暴警察用槍指著我們的臉（police were pointing guns to our face）。」當時更有傳言稱，內地的坦克會來香港，令他頓時想起六四的情境，「但儘管如此，我們當時都不怕。」
黃台仰接著講到《逃犯條例》修訂，形容目前是「民主對抗暴政的戰爭」，修例其實等同將綁架合法化，並打破了內地與香港之間的防火牆，一旦通過，將意味着香港和「一國兩制」死亡。在問答環節時，李東昇建議德國政府，可趁修訂未通過前，向港府發岀警告；一旦修訂通過，德國可以考慮廢除跟香港訂立的引渡條例。
至於香港的政黨未來應如何繼續爭取民主，甚或應否繼續推動獨立，二人思考了約10秒後由李東昇回應，稱大家現時應集中處理《逃犯條例》修訂的問題。
被問到為何已由推動港獨轉為關注人權，黃台仰說，自己在香港時，認為還有空間向政府爭取一些東西，所以採取了相對激進的手段（relatively aggressive approach)；但這幾年香港情況加劇惡化，他覺得要改變策略。
今次有約百多人參加這場研討會，當中有在德國居住的香港人。多間本港傳媒亦派員採訪。黃台仰會後接受本港傳媒訪問時表示，不明白為何他出走德國就等同愧對支持者，稱自己如果天天愁眉苦臉，反而是愧對和浪費了在囚者的犧牲。
黃台仰又透露，根據德國聯邦移民及難民局與他律師的來往電郵，可得知中國已在2018年知悉他尋求德國難民庇護，並在同年5至6月左右聯絡德國政府試圖阻止。
明報特約記者 楊康琪 柏林報道
逃犯條例 相關報道：
明報民調：九成受訪者反修例 七成稱周日遊行 學者：社會重回佔運前氣氛
條例列明倘涉國防 中央可指令移交 陳文敏：意味廢除特首把關權力 陳弘毅：只適用於外國申請
條例列明倘涉國防中央可指令移交 林鄭：影響特首把關權力說法不成立
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 黃台仰 李東昇 本民前 德國 編輯推介