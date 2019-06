【逃犯條例．短片】首公開露面　黃台仰：修例打破防火牆　李東昇：德國可考慮廢除現有移交協議 (08:33)

黃台仰過往在香港時,曾狠批支聯會綱領滲透「毒藥」,荼毒香港的本土意識。他會前被問到今次為何會出席研討六四活動時,強調自己從未曾反對這類活動,過往在港時都有出席學界的相關活動,他只是不認同支聯會的愛國綱領。

黃台仰會上先多謝德國政府捍衛人權的態度,隨即談及自己2014年參加雨傘運動時,「防暴警察用槍指著我們的臉(police were pointing guns to our face)。」當時更有傳言稱,內地的坦克會來香港,令他頓時想起六四的情境,「但儘管如此,我們當時都不怕。」

黃台仰接著講到《逃犯條例》修訂,形容目前是「民主對抗暴政的戰爭」,修例其實等同將綁架合法化,並打破了內地與香港之間的防火牆,一旦通過,將意味着香港和「一國兩制」死亡。在問答環節時,李東昇建議德國政府,可趁修訂未通過前,向港府發岀警告;一旦修訂通過,德國可以考慮廢除跟香港訂立的引渡條例。

至於香港的政黨未來應如何繼續爭取民主,甚或應否繼續推動獨立,二人思考了約10秒後由李東昇回應,稱大家現時應集中處理《逃犯條例》修訂的問題。

被問到為何已由推動港獨轉為關注人權,黃台仰說,自己在香港時,認為還有空間向政府爭取一些東西,所以採取了相對激進的手段(relatively aggressive approach);但這幾年香港情況加劇惡化,他覺得要改變策略。

今次有約百多人參加這場研討會,當中有在德國居住的香港人。多間本港傳媒亦派員採訪。黃台仰會後接受本港傳媒訪問時表示,不明白為何他出走德國就等同愧對支持者,稱自己如果天天愁眉苦臉,反而是愧對和浪費了在囚者的犧牲。

黃台仰又透露,根據德國聯邦移民及難民局與他律師的來往電郵,可得知中國已在2018年知悉他尋求德國難民庇護,並在同年5至6月左右聯絡德國政府試圖阻止。

明報特約記者 楊康琪 柏林報道

