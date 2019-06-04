【六四30年．短片】六四倖存者李蘭菊：維園燭光才是港人真正精神面貌 (23:58)

李蘭菊說，在海外推動中國民主運動有很多想像不到的困難，但每次想到維園的燭光，便有力量繼續支撐下去，香港不只是商業社會，「你們手上每一點的燭光在國際社會上，真正照亮香港人的名字，香港維園的燭光才是香港人的真正精神面貌」。

李蘭菊用了約10分鐘時間憶述當年在天安門所見，講及目擊死傷者畫面時激動哽咽。她說，當時在救護站看到死傷枕藉，一名大學生後頸被槍傷至血肉模糊，全身癱瘓，但仍堅持叫喊不放棄。她表示，30年來，她要求自己記住每一個細節，記住他們每一個臉容、聲音、汗水、淚水，甚至記住他們生命最後的體溫，「他們是勇敢堅毅、展現人性光輝的世界公民」。

圖輯：link.mingpao.com/58810.htm

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