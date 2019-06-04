【六四30年．短片】黃耀明獻唱《回憶有罪》　籲6月9日上街反惡法 (21:25)

歌手黃耀明今晚於台上公開唱出悼念六四歌曲《回憶有罪》，他在獻唱前引述其中的歌詞說：「回憶即使有罪，真相怎麼敢無言，歷史假使有人，定被發現。」黃耀明最後呼籲大家，6月9日一齊上街參加反對修訂《逃犯條例》遊行。