【六四30年．短片】黃耀明獻唱《回憶有罪》　籲6月9日上街反惡法 (21:25)

歌手黃耀明今晚於台上公開唱出悼念六四歌曲《回憶有罪》，他在獻唱前引述其中的歌詞說：「回憶即使有罪，真相怎麼敢無言，歷史假使有人，定被發現。」黃耀明最後呼籲大家，6月9日一齊上街參加反對修訂《逃犯條例》遊行。
以下是《回憶有罪》歌詞：
舊日或問天 怎允許摧毁信念
浩蕩像為了 被懷念
現在別問他 可有膽公開紀念
被現實騎劫 怎怨天
如燭光都有罪
暗黑多幾十年
如傷疤都有靈 未變臉
回憶即使有罪 真相怎麼敢無言
歷史假使有人 定被發現
現在若問他 可悔當天走太前
道路腐壞了 不敢涉險
現在若問我 怎會這麼想紀念
烈焰幻滅過 總有煙
如燭光都有罪
暗黑多幾十年
如傷疤都有靈 未變臉
回憶即使有罪 真相怎麼敢無言
歷史假使有人 定被發現
皇天不必答辯 只怕蒼生肯忘言
后土不知冷熱 生滅無念
歷史只懂向前 輾轉反側三十年
如今滄桑少年莫問蒼天
若舉傘 為誰命運祭奠
廣場上 這麼多告別
莫須有 是誰造就壯烈
願廣場上 聲音不會滅
六四專輯：link.mingpao.com/58809.htm
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