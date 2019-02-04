【六四30年．短片】朱耀明燭光集會發言：以愛以良善以公義對抗不義政權 (21:30)

朱耀明牧師今晚（4日）出席支聯會在維園舉行的六四30年燭光悼念集會，提到只要還有一個持不同政見的人入獄，大家就不會有真正的自由；因此，要有信心、勇氣起來行動；以愛、以良善、以公義對抗不義的政權。以下為他的發言全文：
「請為我的靈魂點一支蠟燭。我很想，有光」（作家黃碧雲）
夜，黑暗，恐怖！
「我永遠不會忘記那天夜晚，即是集中營的第一個夜晚，它把我的一生變成漫漫長夜。」當年15歲的諾貝爾得獎者維瑟爾（Elie Wiesel）回憶其在納粹集中營目睹的慘劇，永遠不會忘記那些孩子的小臉，他們的軀體被推進火爐，在沉靜的穹蒼下化作一縷青煙。
是的，我們都沒有忘記八九六四的那一夜，夜幕籠罩着大地，北京天安門廣場槍聲不絕，坦克車衝進人群中，壓碎人民的身體，一場慘絕人寰的屠殺在進行中。那是自己的人民啊！
納粹大屠殺的倖存者，1986年獲頒「諾貝爾和平獎」的維瑟爾（Elie Wiesel）在接受和平獎致辭時，提及一位猶太小孩子知悉大屠殺的歷史後，問他的父親：「這是真的嗎？現在是二十世紀，不是中古時代。誰能容忍這些罪行？世界怎能繼續沉默？」
孩子再追問父親：「請告訴我，你為我的將來作了甚麼？你為自己的一生作了甚麼？」這位父親回答：「我在盡力，我盡力保持活的記憶，我在跟那些想遺忘的人鬥爭。因為如果遺忘了，我們便是犯罪，就成了幫兇。」
「世界知道此事，卻仍然沉默不語。因此我立誓，只要有人受苦受辱，我便要發聲。我們必須選擇站在那一方。中立只會助紂為虐，對受虐者無益。沉默只會鼓勵施暴者，對受暴者無助。有時候，我們必須干預……」
今夜，我們齊集於此，高舉燭光，就是要讓受苦的人知道，他們並不孤單，我們沒有忘記他們。他們的聲音被壓抑，我們就為他們發聲。
面對着一個依然發生許多不公義與苦難的世界，維瑟爾跟這孩子說：只要有一個正直誠實的人起來行動，便可帶來生與死的改變。例如：馬丁路德金為爭取人權走出來，為同胞成功爭取到平權。
八九六四當年被通緝的民運人士逃亡來港時，時任法國駐港副總領事夢飛龍先生和總統外交顧問燕保羅先生不顧一切，將個人的前途押下，以生命實踐自由、平等、博愛的立國信念，給予逃亡人士簽證避難法國，救回了許多的生命。
今天只要還有一個持不同政見的人入獄，我們就不會有真正的自由。
因此，我們要有信心、勇氣起來行動；以愛、以良善，以公義對抗 不義的政權！
六四專輯：link.mingpao.com/58809.htm
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