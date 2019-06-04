【六四30年】燭光集會晚上8時坐滿6個足球場　何俊仁料人數近年之最 (20:52)

【20:52更新】晚上8時許，由天后巴士站前往維園仍然人流不絕，更「打蛇餅」，警方實施人流管制，參與人士需等候較長時間，緩慢地入場，惹起部分人不滿。至8時50分，維園草地亦已坐滿，部分參加者要站在草地外。
【20:01】支聯會第30年舉辦悼念六四燭光集會，今年集會以「人民不會忘記」為主題，截至晚上8時、集會開始時，市民已坐滿6個足球場，仍有大批市民沿銅鑼灣及天后方向入場，支聯會要把市民分流至草地。
晚上6時，市民已坐滿一個足球場，其時仍未停雨，不少人帶備雨傘，早於下午便已到台前佔有利位置，當中以中、老年人為主；間或有年輕學人、穿校服的學生到場，但所佔比例不高。
及至7時下班時間後，人流從銅鑼灣、天后等四方八面步入維園，當中以成年人為主，亦有父母帶同子女入場，大會於7時15分宣布，市民已坐滿4個足球場。
支聯會主席何俊仁其時表示，相信較早前下雨天氣和地面濕滑沒有影響市民入場意欲，「看到市民帶備雨具，不停湧入會場，可見他們無顧風雨的決心。」他指難以估計出席人數，但按目測，相信會是近年之最。
今年集會有「佔中案」被判罪成及緩刑的牧師朱耀明講話，亦有歌手黃耀明首次公開唱出悼念六四的新作《回憶有罪》。
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