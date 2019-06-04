擁12幅原居民土地　學警騙19萬學津罪成候判 (19:43)

被告古俊輝（26歲）被指於2013至2014年間，兩次向學生資助處隱瞞或漏報擁有土地或物業。辯方早前辯稱，被告不知自己有12幅土地，他雖曾於2010年屆滿18歲時向地產商以20萬元出售其丁權，其後分3次獲得6萬至8萬元不等，但被告力證轉讓契沒有其簽名，該些土地乃親戚轉讓，他直至申請學資處時才知道擁有這些土地。

裁判官裁判時引述被告向警方錄取的口供，他在警誡下承認知悉擁有5幅地，至於他解釋為何明知但仍漏報，被告則稱「年少無知，加上那些地沒有建成丁屋，以為不值錢」，於是選擇不申報。

裁判官直指以上招認已足以證明，被告是有意圖不誠實地欺騙，且經估價後，被告擁有的土地總額值逾200萬元，據學資處的規定，被告的家庭若漏報20萬元以上，則不會批出其申請，換言之被告是超額十倍。

辯方求情稱被告在申請資助時有經濟需要，他與母親相依為命，要求索取社會服務令，但遭裁判官拒絕，只索取背景報告，並下令即時還押。

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