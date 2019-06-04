立法會外藏氣槍少年提上訴　質疑原審官盤問致不公 (17:13)

代表上訴人劉康的資深大律師李柱銘稱，裁判官作為事實裁斷者，在證人的問答過程間應保持一定距離，如「球證盡量不在足球附近」般，故裁判官除提出用作澄清的問題外，不應「加入戰團」盤問證人，否則會予人裁決不公之感。

惟李柱銘指出，原審裁判官在是次審訊不自覺地陷入與上訴人對立的立場，如質疑上訴人聲稱到場拍照，但相關照片數目不多；如上訴人擔心被打，為何仍在金鐘逗留等，令裁判官容易依賴自己的盤問問題，上訴人未能得到公正審訊。

李柱銘又說，上訴人當日帶備氣槍到場只用作自衛，沒打算主動攻擊或報復他人，認為控方未能在毫無合理疑點下證明，上訴人當日帶備氣槍之舉有犯罪目的。

律政司一方表示，上訴人在案發關鍵時間以口罩、眼鏡等遮蓋容貌，並在知悉涉案集會前一日曾被清場、可能再有混亂或武力事件發生下帶備氣槍到場，此做法有非法目的；裁判官沒因上訴人的政治立場作任何偏差考慮。

律政司一方又舉例，販賣玩具槍的店舖因以生意或業務方式管有相關槍械而不屬犯罪，但如該店會將玩具槍售予犯人作行劫之用，反問法庭是否仍須判該店無罪。

就上訴方投訴裁判官不當地盤問證人，律政司一方表示，裁判官提出問題，目的是為讓上訴人澄清自己的說法。

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