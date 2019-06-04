立法會外藏氣槍少年提上訴　質疑原審官盤問致不公 (17:13)

前年12月泛民主派在立法會門外紮營示威，反對立法會修改《議事規則》，16歲少年在集會期間，被警員搜出管有氣槍及膠彈等，早前被裁定管有仿製火器罪成，被判接受感化18個月。少年今（4日）在高等法院就定罪提出上訴，質疑原審裁判官作為事實裁斷者，卻在被告作供期間作盤問，造成審訊不公。法官表示需時考慮，決定押後判決。
代表上訴人劉康的資深大律師李柱銘稱，裁判官作為事實裁斷者，在證人的問答過程間應保持一定距離，如「球證盡量不在足球附近」般，故裁判官除提出用作澄清的問題外，不應「加入戰團」盤問證人，否則會予人裁決不公之感。
惟李柱銘指出，原審裁判官在是次審訊不自覺地陷入與上訴人對立的立場，如質疑上訴人聲稱到場拍照，但相關照片數目不多；如上訴人擔心被打，為何仍在金鐘逗留等，令裁判官容易依賴自己的盤問問題，上訴人未能得到公正審訊。
李柱銘又說，上訴人當日帶備氣槍到場只用作自衛，沒打算主動攻擊或報復他人，認為控方未能在毫無合理疑點下證明，上訴人當日帶備氣槍之舉有犯罪目的。
律政司一方表示，上訴人在案發關鍵時間以口罩、眼鏡等遮蓋容貌，並在知悉涉案集會前一日曾被清場、可能再有混亂或武力事件發生下帶備氣槍到場，此做法有非法目的；裁判官沒因上訴人的政治立場作任何偏差考慮。
律政司一方又舉例，販賣玩具槍的店舖因以生意或業務方式管有相關槍械而不屬犯罪，但如該店會將玩具槍售予犯人作行劫之用，反問法庭是否仍須判該店無罪。
就上訴方投訴裁判官不當地盤問證人，律政司一方表示，裁判官提出問題，目的是為讓上訴人澄清自己的說法。