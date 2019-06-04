泳客溺斃死因研訊　巡池救生員稱喝冷水後肚痛 (16:33)

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事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，被救起時已昏迷，送院不治。

從事救生員逾廿載及救起事主的楊華福供稱，他於5時30分接更到主池瞭望台一台，他預早兩至三分鐘到達。他看見事主趴在一台的右方，處於水深1.7至1.8米的位置，初時以為事主正在做閉氣訓練，於是楊與他同步閉氣，約一分鐘後楊相信事主遇溺，便立刻跳下台救事主。

至於負責於該時段巡主池的救生員范啟魯供稱，他於5時30分鐘接更，先到餐廳飲水，但飲過「生冷水」後感到肚痛，於是「急急忙忙」去廁所。死因研訊主任問及，未獲得上司許可前離開崗位是否犯規，范啟魯表示「口渴都要飲水」，又稱未碰見上司，因此未有交帶。

當日放補假3小時的高級救生員羅競偉供稱，他當日5時復工，約4時50分回到泳池，其後花了約25至30分鐘留在職員室洗衫等，直至他聽到對講機響起才知道遇溺事故。被死因研訊主任問及是否其屬下的救生員都應按守則、離開崗位時向他報告，羅競偉說「我們的更表較特別，一上班就站崗，但連生理需要的時間都無編排」。

羅競偉續稱，若該時段多人游泳，他一貫會在救生員離開崗位時補上，直至該救生員回來，但當日沒有人當面知會他，他亦忘記是否有帶對講機。羅競偉表示，事故發生後同事們都「好唔開心」，也有撰寫報告「寫返自己做過乜」。

聆訊明日（5日）繼續。

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