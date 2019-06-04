文子星引渡聆訊　爭議裁判法院應否處理人權問題 (18:15)

聆訊屬於交付審判程序，據《裁判官條例》，聆訊內容應被限制報道。惟辯方申請豁免，代表印度政府一方表示中立，裁判官終批准辯方申請，傳媒可報道聆訊內容。

訴訟雙方甫開庭展開法律爭議。文子星一方表示，根據《逃犯條例》，任何人可能因其種族、宗教、國籍或政治意見，而在審訊時蒙受不利或被懲罰、拘留或其人身自由受到限制，便不應被移交；况且聆訊涉及人權議題爭議，希望法庭將《香港人權法案條例》納入考慮。

代表印度政府一方反駁指出，裁判法院只有司法管轄權處理有關《逃犯條例》事宜，惟文子星反對引渡的申請之中，並無針對不應移交的任何條款。

印度政府一方續指出，入境處已有「統一審核機制」審批《香港人權法案條例》下所指的酷刑、殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰，因此不認同裁判法院應該處理人權議題。

文子星一方堅持，根據《香港人權法案條例》，法庭有權就違反人權法案作出補救、濟助或命令。「任何訴訟，不得以它是與人權法案有關為理由，而被裁定是超出任何法院或審裁處的司法管轄權範圍」，故認為人權議題亦屬裁判法院的司法管轄範圍內。

裁判官彭亮廷表示需時考慮，押後至明早（5日）對相關議題作裁決。

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