泳客溺斃死因研訊　補位救生員餐廳監視泳池 (14:50)

事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，被救起時已昏迷，送院不治。

案發時任季節性救生員的何文軒供稱，他原定5時至5時30分巡主池，但因為「天氣好焗」，汗衣濕透，「熱到啲熱痱好癢」，於是在該段時間去了廁所和飲水，又到休息室換衫和「搽熱痱」。何文軒承認他沒有向上級請示，本來打算「拿拿林」回到崗位，但一不覺意就耗時半小時。

另一負責補位巡主池和習泳池的救生員葉嘉輝供稱，其崗位的性質是，若巡池同事走開或主動通知他，他才需要補上。葉嘉輝承認他當時入了餐廳，「透過窗口監視泳池」，他對這「補位」崗位的理解是，「通常在餐廳坐」，死因裁判官追問是誰指示他這樣做，形同自由發揮，葉嘉輝支吾以對，沒有回應，但表示康文署沒有指示，亦沒有同事教他。

死因研訊主任續稱，何文軒到了休息室處理熱痱，另一巡池的救生員李子洋早前供稱他因肚痛而到廁所半小時，即主池沒有人巡察，問葉嘉輝有否看見。葉嘉輝表示他沒有看見同事，但他亦沒有出去補位；他解釋若同事離開崗位會透過對講機告知，但當天他沒有收到通知。

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