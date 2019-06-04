【逃犯條例】佘繼標︰支持修例新版本　盼不追究生效前事件 (13:55)

政府日前就《逃犯條例》修例再提出6項新建議，香港中小型企業聯合會創會會長佘繼標表示，該會支持政府提出的最新修例版本，但希望政府不設追溯期，對法例生效前的事既往不究，釋除港商疑慮。
佘繼標今早（4日）在港台節目中表示，香港人很守法，若說香港是逃犯天堂，說法不公平。他認為逃犯條例修訂是針對過去十年八載由內地潛逃到香港的貪官，質疑為何要牽涉到港商，擔心修例或會窒礙港商到大灣區發展，令港商打退堂鼓，「不玩了」。
佘繼標稱內地有很多灰色地帶，有些事不是犯法，而是經濟糾紛，卻可能被地產商或地方政府「屈你犯法」，因此，他希望修例收窄範圍，不設追溯期，對法例生效前的事既往不咎。
政府日前就《逃犯條例》修例再提新修訂，拋出6項建議，包括移交罪行適用範圍由可判監逾3年的罪行，提高至可判監7年或以上；及透過政策聲明，說明港府只處理由內地最高人民檢察院提出的申請等。
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