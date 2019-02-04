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【逃犯條例】條例列明倘涉國防中央可指令移交　林鄭：影響特首把關權力說法不成立 (11:15)

《明報》今日（4日）報道，《逃犯條例》第24條列明，中央可藉涉及國防、外交利益重大影響為由，向特首發出移交與否的指令；有法律學者和民主派議員關注，相關情况會影響特首把關。特首林鄭月娥今早出席行政會議前稱，這種說法不成立，稱不存在特首可以繞過法律，只聽中央命令移交一個不能移交的人。

林鄭月娥表示，若移交方提請的理由涉及國防或外交，特首依修例條文，是可以拒絕處理；就算特首批准，法庭也可依證據決定是否批准；就算法庭批准，特首往後也可運用酌情權，不作移交。

林鄭月娥重申，不會收回有關修例。她表示，今次修例緊迫性在填補相關機制的長期漏洞，亦有助處理台灣殺人案；她數名紀律部隊的首長都曾公開呼籲社會支持條例，他們平時都要負責執法來保障香港安全，「佢哋都係覺得必須要站出嚟講番一啲正義嘅說話」，「我點樣可以，作為行政長官，因為有批評，包括人身嘅批評，而去收番呢項咁重要嘅工作呢？」

林鄭月娥另表示，立法會保安事務委員會就討論修例，會舉行共20小時的會議，雖則昨日（3日）已開始有議員重複提問，但是討論整體很有「建設性」；對有關注組織要求特首接見及立法會召開公聽會以聆聽意見，林鄭月娥重申時間緊迫，各界可向立法會保安事務委員會提交書面意見，政府則會「做好準備」，本月12日（下周三）將修例提交立法會二讀。

逃犯條例　相關報道：

條例列明倘涉國防　中央可指令移交　陳文敏：意味廢除特首把關權力　陳弘毅：只適用於外國申請

前刑檢專員：中央從未干預移交

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 林鄭月娥 編輯推介

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