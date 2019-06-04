【雷電知多少】野外避雷Q&A　毋須棄金屬物品 (10:15)

Q：「雷電蹲」是否安全？

A：雷電中唯一能保障安全的方法是走到室內暫避。「雷電蹲」所能提供的保護非常有限，不能有效保障人身安全，它只是在毫無選擇、雷擊風險極高時使用的「最後措施」。亦須注意，單靠「蹲下來」的動作最多只可減低遭雷電「直接擊中」的風險，但雷電不單能直接擊中人，它也能先擊中地面，電流再通過雙腳傳入人體。這種「地面電流」所造成的傷亡率不但是所有雷電傷人的機制中最高，而且它的風險不能只透過蹲下而降低。如果雙腳在地上分開得愈遠，電壓差異會愈大，受「地面電流」所傷的風險也愈大，所以防禦「地面電流」較佳的措施是合起雙腳。因此，在蹲下的同時必須合起雙腳，才能提供較佳的保護。

Q：除了「雷電蹲」，可以跪下、俯伏，或躺在地上嗎？

A：跪下、俯伏，或躺在地上都會增加身體與地面接觸的面積，以及面接觸點之間的電壓差異，最後反而會大大增加受「地面電流」傷害的危險。必須注意的是，美國近年的統計顯示，地面電流的傷亡個案佔整體雷電傷亡個案約一半，殺傷力不容忽視。

Q：身上細小的金屬物品是否會吸引雷電？

A：說細小金屬物品會吸引雷電，是常見的謬誤。少量金屬物品包括頸鏈、耳機、手表及眼鏡等，並不足以改變雷電的方向。唯一可能的危險是，因為金屬的電阻小，萬一人被雷電擊中，會有大量電流通過金屬，使它加熱至高溫，如果貼近身體，便會導致燒傷。市民可把近身的金屬物品放進背包，但毋須把它們拋棄。處理這些東西時也必須權衡輕重，不要忙着處理而忘記走避，或出現因除掉眼鏡而看不清楚前路的情況，帶來更大危險和混亂。

Q：雷暴時使用手機是否安全？

A：手機的金屬部分很小，也非指向天，不會增加人的高度，而手機發出的是微波，不是電離輻射，不會在空間中製造導電通道，吸引雷電，因此使用手機增加被雷擊風險的說法，在物理上並不易成立，也沒有實際統計數據證明兩者有關聯。當然，雷暴時使用電子儀器還是可免則免，但萬一有人受傷，需要求救或其他緊急用途，手機可能十分重要，不應遲疑使用。

Q：接觸因雷電而受傷的人是否安全？

A：雷電是極短暫的放電現象，電力不會殘留在傷者的體內，若同伴因雷擊而呼吸或心跳停止，應盡快為傷者做心肺復蘇，並立即聯絡救援人員施救。

Q：在頭上套膠袋有助減低雷擊風險？

A：要知道雷電所涉及的電壓極高，一般所謂「絕緣體」已毫無阻止電流的作用。雷電能穿越數公里的空氣（很好的絕緣體）打落地面，難道不能夠穿越幾分之一毫毛米厚的膠袋？要使空氣能導電，電場的強度要達到每米百萬伏特的數量級，並不可以用日常生活低電壓的情况去想象。

Q：雷暴中，若不幸被困野外，市民該採取什麼措施？

A：一般建議在雷暴時應遠離空曠的地方，和河流、湖泊、海灘、泳池等水源，不要靠近附近高聳的物體，例如電塔、大樹等，以及大型的或長的金屬物體，包括金屬欄杆。若與一群人同行，應盡量分開。當然，最好的方法仍是盡可能走進室內暫避，請記住雷暴中「戶外並沒有安全的地方」。

明報記者：陳翠美

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