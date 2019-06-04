【雷電知多少】湯博士拆解「雷電蹲」成效　提醒「戶外無安全地方」 (09:36)

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湯兆昇在接受《明報》即時新聞網站查詢時表示，「雷電蹲（lightning crouch）」雖然可能有助減低被雷電「直接擊中」身體的風險，但它能提供的保護非常有限，也未能對其他雷電間接傷人的方式（例如電流由地面流入人體）提供任何保護。但他說，人們如雷暴中被困郊野，無法逃到安全地方暫避，甚至遇到頭髮豎起、聽到「嗞嗞」聲，又或見到有物體尖端出現小型閃電這類雷擊風險極高的先兆時，「雷電蹲」便是沒有其他選擇下的「最後措施」。

湯兆昇引述美國一批研究雷電安全的專家，在2000年左右召開會議，以改善大眾對個人雷電防禦的安全意識，認為應強調在雷暴之時，戶外並無安全地方；聽到雷聲便應立即走到室內暫避。為避免身陷險境，遇上雷暴便要盡快找安全地方躲避，或走到危險程度較低的地方，而不是停留在險境，以及做一些幫助不大或完全沒有幫助的舉動，包括在地面或身上鋪膠紙，和除去身上金屬飾物等，以免浪費寶貴的逃生時間。

他補充稱，自2008年開始，美國官方氣象機構如美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）及國家氣象局（NWS），已不再向公眾教導「雷電蹲」這類最後的防護措施；官方機構亦表明，這些動作未能提供足夠保護，怕公眾誤以為蹲下就代表安全，錯過了在危險出現前躲避的機會。

為及早防避，以免在雷電發生時身處戶外險境，湯兆昇建議，市民可於戶外活動前留意天氣報告，遇有雷暴警告或大雨便應延期出發，最好事先計劃好安全的室內避險位置。他表示，雖說在雷暴之下，戶外並沒有安全的地方，但若不幸被困野外，可以嘗試避開一些令自己更危險的情况，減低意外風險。

香港天文台科學主任張冰回應稱，同意湯博士對「雷電蹲」、不要暴露出身上金屬物品，和要使用塑料物料的看法，認為這些方法都不能令人確保安全，只能說是没有辦法中的辦法；但他亦說，自己在「待在空曠郊外場地的市民該如何自保」中引述的內容十分合理，「情况危急下，總要比呆立雨中什麼也不做為佳。」

明報記者：陳翠美

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