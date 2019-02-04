港婦獨遊日本富山縣失蹤　丈夫懸紅100萬日圓尋妻 (23:59)

【21:34】一名香港女子4月在日本富山縣旅遊時失蹤，她的丈夫在日本當地報案後，至今未有消息，現懸紅100萬日圓（約7.2萬港元）盼尋獲妻子。

失蹤女子為葉莘蕻（Sally Yip San Hung），今年4月20日在日本富山縣失蹤，她當時是獨自旅遊。葉莘蕻於當日早上8時20分與丈夫聯絡，中午在富山多米酒店退房；經當地警方調查，最後有人看見葉莘蕻的時間為同日下午1至2時，地點是富山環水公園的星巴克（Starbucks）。葉莘蕻至今毫無消息。

何小姐協助葉莘蕻的丈夫劉先生在facebook發布尋人消息，她今晚（3日）接受明報網站記者查詢時表示，葉莘蕻與丈夫為香港人，由於劉先生在重慶工作，兩人於重慶居住。葉莘蕻失蹤後，劉先生飛往日本報案，亦先後向香港入境處、香港駐重慶聯絡處、中國駐日本及名古屋大使館、日本富山縣中央警察署求助。

劉先生現懸紅100萬日圓，盼尋獲葉莘蕻。何小姐稱，劉先生委託日本代理人黃洋作為聯絡人，若有葉莘蕻消息，可致電070-1452-4456，或電郵至yellowsheep156@gmail.com。

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