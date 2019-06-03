中年漢馬會泳池溺斃　救生員認瞭望台監視泳池有盲點 (20:21)

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事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，他被救起時已陷入昏迷，送院不治。

負責在泳池當值的救生員鄭國輝供稱，他於下午5時29分從主泳池的瞭望台轉更到「巡池位」，原定5時30分到池邊當值，但他「遲咗少少去接替」，因為他「想飲啖水和去個廁所」。飲水後鄭國輝回到主泳池，看見同僚梁福華（音譯）從瞭望台走下來，指着水底的黑影，鄭國輝即時叫梁福華「落水」，梁福華把事主拖上池邊，分別兩度使用AED機及連續地進行心肺復甦法，事主雖一度嘔吐，但仍不清醒。

鄭國輝續稱，他去飲水前，曾使用對講機尋找高級救生員羅競偉但不獲回應，走到救護站途中，在樓梯轉角間碰上羅競偉，羅競偉問他「去邊」，鄭國輝說「去飲水」，羅競偉「哦」了一聲，鄭國輝認同不知這是否等於獲羅競偉批准。

庭上播放泳池的閉路電視錄影，顯示事主在踢水和潛游，其中1分鐘內，他三度浮上水面、又沉到水底。據鄭國輝供稱，守則要求救生員每10秒橫掃泳池一次，死因研訊主任問及，該1分鐘有否看到事主踩水，鄭國輝直言「如果要我解釋點解睇唔到，其實我就真係睇唔到」，又說若他看見一定會即時救人。

鄭國輝解釋，泳池的「巡池位」是一個流動的更位，不需要有交換，「行開行埋」飲水都會有瞭望台和救護站的同事幫忙監察。聆訊明日（4日）再續。

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