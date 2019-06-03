【沙中線】禮頓否認阻港鐵人員檢查地盤 (19:03)

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政府代表大律師周偉倫說，路政署去年8月收到港鐵報告，內容透露禮頓拒讓港鐵人員進行修復位置視察，故港鐵不知接駁問題數量。禮頓項目總監Jonathan Kitching表示，不會阻止港鐵去地盤內任何位置，當時修復工作的地盤有多部石屎切割工具，要減少駐場人員，但港鐵職員堅持要入內，可以停工十數分鐘讓港鐵職員入內視察。

永光亦曾於信件中指控禮頓高級工程師黎家灝要求員工「照扭」，永光代表大律師蔡一鳴問Kitching，有否向黎家灝提出相關要求。Kitching表示，當時向黎家灝指出連接縫工程問題後，黎已表現得失落，說他是一名年輕的工程師，而永光是一個有經驗的分判商，有責任把紮鐵工作妥善完成，認為指控並不可信，亦找不到任何令他更憂心的好處。

另外，聆訊內Kitching透露，修復工程成本要5000萬元，禮頓會向保險公司及紮鐵分判商永光索償，現扣起了永光150萬元工錢。

蔡一鳴稱，港鐵於去年7月向禮頓查詢向永光的行動時，禮頓並無向港鐵提及向永光追討費用，亦無提及永光對黎的指控，質問Kitching是否同意其當時答覆並無全面披露事件，令港鐵無法調查永光的指控，Kitching兩次表示「這是我們當時的答覆」，未有正面回答。

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