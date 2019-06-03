調查揭六成醫生不滿醫管局工作量　陳沛然促叫停醫院認證計劃 (18:08)

陳沛然委託中大香港亞太研究所，今年2月25日至3月29日期間，以郵寄方式向全港醫生發出13,142份問卷，交由中大收集及作統計分析。調查成功訪問1,374名公私營醫生，回覆率為10.5%。受訪醫生當中，有829人（60.3%）於醫管局工作，私家醫生有441人（32.1%），衛生署及大學醫生則分別佔59人（4.3%）及14人（1%）。

結果顯示，在397名考慮離職的醫管局醫生中，63.2%人緣於工作量問題，其次48.1%人認為與薪酬有關，另有44.3%醫生則是考慮晉升機會。在已轉至私營市場的醫生中，離職原因首兩位依次為工作量及晉升機會。陳沛然表示，結果反映薪酬並非離職主因。

在工作滿意度方面，醫管局醫生對現時工作的整體滿意度及不滿意度，分別為29.8%和34%；調查另列出12個分項，醫管局醫生不滿意程度均比其他機構高。當中醫管局醫生對工作量不滿意度最高，達60.2%，其次是工作生活平衡（49.9%）及人手編制（48.7%）。以分科計算，臨牀腫瘤科、內科及家庭醫學的醫生不滿程度最高，依次為78%、69%及67%。

調查又列出醫管局各項挽留人手措施，以1至5分評分計，手機即時通訊軟件HA Chat的評分僅1.6分最低，另提高病房支援人員的晉升機會及待遇評分最高為3.3分。陳沛然認為，醫管局著重團隊工作，如支援人員人手增加，有助理順工作流程。

另外，陳沛然要求醫管局停止新一輪的醫院認證工作，指出現時公立醫院均正面對病房逼爆、急症室及門診輪候時間長等問題，如繼續推行認證，是「牛頭不搭馬嘴」，反問「飯都未有得吃，你跟我說吃好一點？」

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