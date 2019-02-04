【逃犯條例】謝偉銓稱最高檢可延長罪行追溯期　葉劉疑師奶聯署反修例因怕丈夫包二奶 (18:41)

立法會保安事務委員會今日（3日）第3次開會討論《逃犯條例》修例，建測規園界謝偉銓提到，雖然內地刑法中極嚴重罪行的追訴期（港稱追溯期）是20年，但若20年後認為必須追訴，可報請最高人民檢察院核准。他關心內地在什麼情况會引用此例，特區政府收到請求會如何處理。另外，新民黨葉劉淑儀質疑，坊間近日有「師奶」參與聯署反修例，是否因怕丈夫包二奶被移交。
對謝偉銓提問，保安局長李家超回應稱，會在移交安排中要對方保證，提出移交要求時，必須符合當地的追訴期限。
民主黨鄺俊宇追問李家超此前曾說，商人若在80年代於內地行賄，因內地追訴期已過，不會被追訴，但中國刑法第87和88條列明，已立案的雖不受追訴期影響，惟有個案在20年過後，仍可經最高人民檢察院核准追訴，形容是「阿爺要追數，你就不能走數」，「龍門在最高人民檢察院」，難予港人信心。
李家超回應時讀出內地刑法的相關部分，稱內地刑法第88條指明，中央人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或人民法院受理案件後，逃避偵查或審訊的，並不受追訴期限的限制。他重申，不同司法管轄區就追訴期都有不同條文，最關鍵的是特區政府會要請求方確保，在提出要求時，案件所涉的罪行仍在其法律中的追訴期之內。
李家超續稱，似乎有些觀點是，犯罪的人不應該面對法律制裁，他認為這並非香港和國際社會的共識；至於可以報請中央級別針對特別嚴重的罪行作出追訴，他反問「唔通我們覺得咁嚴重的罪行，不追究是理所當然？」
另外，新民黨主席、保安局前局長葉劉淑儀說，見到網上有很多聯署反修例，「又出了個全港師奶大聯盟（聯署），唔知係咪驚佢個先生在內地包二奶俾人移交啦」；此後她才問局方，回歸22年來，有多少人被移交到外地。
李家超回應稱，由回歸至去年年底，以雙邊協議來移交的人有104人，當中美國、澳洲和英國最多，分別有68、10和8人，涉及罪行最多的是毒品販毒（38宗），詐騙、搶劫、欺詐和盜竊（32宗）、謀殺或誤殺（12宗）、強姦或性侵（9宗），和洗黑錢（13宗），都是嚴重罪犯。
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