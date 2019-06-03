廚工涉冒充男警狎3女網友　案件今開審 (18:09)

控方開案陳辭，稱前年4月中，當時21歲的事主Q透過交友程式「SweetRing」認識自稱為「丘比特」的被告，並於同月29日應被告邀請，到旺角酒吧「Club Legend」見面。被告陪同Q提款期間，向Q告知自己為駐守油尖旺區反黑組的警員，負責掃黃賭毒。

延至清晨5時，被告與Q離開酒吧，被告自言自己與家人爭吵，不能回家，着Q陪伴自己，又將當時感頭暈的Q帶到賓館。Q曾表示不願意，惟最終遭被告拉進房間，並企圖強姦。其後，Q向被告表示可給他錢，要求被告讓她離開，被告遂取走Q袋內的百多元，以及要求Q另交出1000元。被告當時更警告Q，說自己身為警察，熟悉法例，帶她到時鐘酒店不屬強姦。

同年8月，另一事主、當時33歲的R，於社交媒體Instagram認識被告，被告其後多次向R暗示自己為警員，當中包括形容自己為「政府流動保安」、「掃黃賭毒」及發送有警徽的記事冊套和警校的相片。至同年9月23日，R與被告相約於旺角見面，惟R於凌晨5時喝醉和嘔吐，並遭被告帶至賓館性交。其間，被告欲與R肛交，R曾表示不願意，惟被告沒理會。

同年7月，另一事主、當時31歲的單親媽媽P，透過「SweetRing」認識被告，被告曾發送相同的記事冊套和警校的相片予P，又於9月26日邀約P到「Club Legend」見面，被告期間曾要求到P的家留宿，惟遭P拒絕。

被告其後送P回家時再度要求留宿，由於P屋內的狗正吠叫，P為免騷擾鄰居，故讓被告進屋和洗澡，又着被告睡在自己的牀上，自己則睡在女兒睡牀附近梳化，惟被告將P拉至牀上和強姦，又言自己很愛P，會負責任，其間P不敢大聲求救，亦未能成功推開被告。事後，P將自己經歷於網上論壇「Beauty Exchange」上分享，並獲Q和R聯絡，P和Q及後一同報警，以及由警方聯絡R，揭發事件。

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