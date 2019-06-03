足浴店女店員淋老闆娘通渠水　官斥行為冷血　判監12年 (17:55)

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法官引述報告，稱受害人毀容、抑鬱、因嘴巴不能全合而無法進食固體食物、眼睛不停流眼水、呼吸不暢順、難以走路，以及身體痕癢疼痛。

精神科報告更指出，受害人案發後自覺如行屍（Walking-dead），她亦不敢走在街上，甚至曾有路人不願其子女靠近，亦有商户不願賣食物給她。

法官判刑，稱一幅照片勝過千言萬語，驟看受害人傷勢照片，已想像到她所承受的多麼恐怖。法官續稱，被告但照娟（50歲）預先購買通渠水，顯示她早有預謀及有意識地犯案，不接納辯方說一時衝動，更斥被告行為冷血。

法官表示，受害人已無法開展新的人生，相信其男友亦不會再照顧她，她亦只好靠綜援維生。法庭須在判刑中予以阻嚇性及公眾對罪行的譴責，案中唯一求情理由只是被告直接認罪，終判被告入獄12年。

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