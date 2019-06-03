渠務公司總經理涉圍標脫罪 (18:03)

41歲被告陳維堅，報稱任職興業管道工程有限公司（下稱興業）總經理，早前被控一項串謀詐騙罪。

控罪指出，被告涉嫌於2016年2月某天至2月22日期間，與興業當時兩名僱員在中環羅便臣道威勝大廈的渠務工程投標中一同串謀詐騙大廈的法團及其物業管理公司，該兩名員工並分別以汶迪渠務工程公司（下稱汶迪）和群力渠務公司（下稱群力）名義到大廈視察，並提交一套虛假的投標書，令該份渠務工程合約最終以約86萬港元判予興業。

裁判官表示，控方未能舉證指出汶迪和群力有否授權興業管道工程有限公司代他們到威勝大廈視察以及遞交投標書，未能顯示三人之間必定有協議串謀詐騙。

興業管道工程前員工的供詞曾提及，被告指示他以群力的名義到威勝大廈進行實地視察，又提交一套虛假的投標文件，因此認為被告作出圍標行為；但裁判官稱圍標行為只是證人以主觀的角度猜測，而且汶迪和興業有密切的生意來往，汶迪授權興業交投標書亦不足為奇，裁定被告罪名不成立。

其他報道：【沙中線】分判商稱曾遭禮頓指涉連接縫漏水現裂痕

其他報道：中年漢馬會泳池溺斃 康文署：現場救生員稱「去飲水」 無通知上級

其他報道：足浴店老闆娘遭欠債女店員淋通渠水 毀容致失去鼻子