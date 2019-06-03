自稱「勝記」兩人涉勒索求作法轉運生意人逾3500萬 (17:15)

首被告盧振輝（32歲，又名亞輝）被控3項自稱三合會成員罪，另與次被告蔡志恒（53歲，又名波哥）共同被控一項串謀勒索罪。兩人否認所有控罪，案件今日（3日）在區域法院開審，據三合會專家意見，「勝記」泛指三合會「和勝和」，而「阿公」即指「保家」。

案中男事主X出庭作供，他已婚並育有2名子女，聲稱經營電子貿易公司20多年，但近年市況不佳，「依幾年冇賺過錢，要蝕本」，遂打算做法事幫助生意運。

X稱，自己於前年6月，開始到土瓜灣「六壬館」進行「升運」法事，其間認識首被告「亞輝」。X供稱，「亞輝」是師傅其中一名徒弟，負責「發功喺啲水到，再將水畀我哋飲」。

其後於前年7月31日，X與「亞輝」一行人等，深夜時分到大埔新娘潭作法，至凌晨1時許，「亞輝」駕車送X歸家。X聲稱，「亞輝」在車上曾說要介紹生意伙伴予X認識，又指該伙伴「係同一個阿公，都係勝記嘅。」

「亞輝」於同年8月尾再聯絡X，並相約在大角嘴一餐廳見面。X憶述，當時「亞輝」及次被告「波哥」均在場，三人開始傾談生意，「波哥」自稱做凍肉、雞腳、海鮮及土地生意，又問X有否興趣做兌換生意。

X表示，「波哥」當時稱「會搵到提供100億嘅金主」，並叫X找接頭人，他們便可從中抽佣。控方問及「100億」是甚麼貨幣，X稱「唔記得」，「有時係100億美金，有時100億港紙，有時100億人民幣」 。

X續稱，當晚未能傾妥生意，因為「賺錢分帳百分比傾唔啱」，但「亞輝」有提及與「波哥」透過「阿公」認識，兩人均來自「勝記」。

X進一步指，他於同年10月25日及11月4日，均帶同兩名日本商人「Araki San」及「Kawate San」與兩名被告見面，惟生意仍「傾唔成」。

在11月4日的會面中，X稱「波哥」在餐廳中，曾質問X「點解又傾唔成？」，之後又說「好彩做唔成冇咩問題發生，如果唔係隔籬啲人就會起身做嘢」。X當時留意到鄰近座位有不少年輕人，又想起兩名被告曾自稱來自「勝記」，不禁感到「好怯，好驚」，更稱擔心家人安危，因為「亞輝」做法事時曾見過X家人。

據控方開案陳辭，「亞輝」其後怪罪X生意安排不妥，要求X簽下欠債字條，須向「波哥」賠償3525萬港元。X於其後數月確實向兩名被告繳付共2.3萬元，最後因太擔心家人安危報警。

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