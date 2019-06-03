【逃犯條例】法律界選委邀面談　特首辦回信沒答應安排 (16:57)

30名法律界選委早前去信特首林鄭月娥，邀請她或相關官員公開會晤以解釋《逃犯條例》修訂。特首辦今日（3日）回信予代表法律界選委的大律師公會前主席陳景生，未有答應安排會面。
特首辦在信中稱，立法會在草案恢復二讀前，安排了5次共20小時的保安事務委員會特別會議，由官員回應立法會議員質詢，歡迎法律界選委透過該平台表達意見。
法律界選委、公民黨主席梁家傑批評，林鄭月娥拒絕與法律界選委會面，是「貫徹始終地對法律專業不尊重」、不想與任何人講道理，認為法律界選委作為其選民亦不願意對話，反映她的政治態度囂張。
梁家傑說，保安局長李家超稱法律界不明白修例，選委「畀機會你（特首）開導我們」，林鄭月娥卻輕藐法律界，反映政府已將《逃犯條例》修訂「當政治任務般做」。
李家超早前在保安事務委員會會議上，稱新聞界以至法律界人士「根本唔了解《逃犯條例》運作」。30名法律界選委其後就有關言論向林鄭月娥發聯署信，誠邀她或相關官員，在條例草案於大會恢復二讀前，與法律界選委公開會面。
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