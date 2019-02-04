【六四30年】記者六四紀錄集成書　楊健興：把事件說成「屠殺解放軍」好離譜 (15:21)

《我是記者──六四印記》執行編輯張結鳳說，編委會邀請過百名新聞工作者，最終有60人答應以文字或影片作紀錄；她形容作者用真名毫不簡單，但眾人皆「是用真名說真話」。該書編輯委員會委員陳慧兒說，有作者答應參與計劃後曾一度想推辭，但有感這是「自我審查」，所以最後仍堅持寫作；她又說今次有很多記者豁出去，因為覺得值得記錄。

陳慧兒表示，事隔30年後許多記者已經記不清楚當日細節，因此要「翻箱倒盒」，拿出陳舊的錄音帶、菲林照片。陳慧兒憶述，籌備書的內容時，作者之一、時任亞洲電視新聞部攝影記者勞家輝受訪後，在回家路上一直哭、一直胃痛；參與出版的記者都要重溫這個痛苦的回憶。

《我是記者──六四印記》將於明日（4日）在維園六四燭光晚會發售；楊健興表示，該書未來將在樓上書店發售，市民亦可向記協查詢購買。

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