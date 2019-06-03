中年漢馬會泳池溺斃　康文署：現場救生員稱「去飲水」　無通知上級 (14:46)

死因研訊主任指出，事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，他被救起時已陷入昏迷，送院不治。

高級康樂助理李冠棠供稱，當日全體12名救生員均上班，故開放全部泳池，只是有一名高級救生員請補假3小時，他原本負責當值主泳池，但由於沒有人頂替其位置，因此下午時段的主泳池，只有兩名救生員當值。

死因研訊主任表示，根據工作指引，若救生員離開崗位，需要得到上級批准，而由於當時高級救生員從缺，因此主泳池的兩名救生員應直接向李冠棠報告，但李冠棠承認，二人離開泳池均沒有向他請示。家屬問及「你覺唔覺得對泳客不負責任」，李冠棠回答稱「當然係唔理想」，亦承認救生員違規。

死因研訊主任又指出，在游泳池溺斃事件報告中，即使事主潛游了12分鐘，但李冠棠仍形容今次事故「沒有不尋常」，原因是事主「並沒有揮手或呼喚示意救援之動作」；於是在改善及建議的部分，李冠棠認為泳客應揮手和呼叫，質問他是否認為應由泳客負責改善自己。李回應稱，他漏寫了潛游12分鐘，承認屬不尋常；另外事後上級曾開會，要求他們把指引再度派發給救生員，以及叮囑他們加緊巡查。

李冠棠力陳，救生員擅離職守的情況很少發生，今次屬個別事件，只因高級救生員臨近退休，要清補假，而事故則在他放假期間發生。

聆訊下午繼續。

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