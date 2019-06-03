【六四30年】港大民研：六成市民認為港人有責任推動內地民主發展 (14:55)

港大民意研究計劃上月20至23日，隨機抽樣電話訪問1013名18歲或以上操粵語的香港居民，回應比率為61.9%。

調查發現，受訪市民對支聯會的整體評分較去年上升3.3分至50.3分，反對解散支聯會的比率上升8個百分點至53%；支持平反六四的受訪者比率上升4個百分點，達59%。

調查亦顯示，認為中國現時人權較八九民運當時更惡劣的受訪者比率，比去年同一調查上升5個百分點至33%；估計3年後中國人權較目前更差的受訪者比率，較去年上升6個百分點至37%，兩項數字同創新高。另外，認為中國現時人權較八九民運時有改善的，跌3個百分點至44%；估計3年後中國人權會較現時有改善的有32%，微跌2個百分點。

按不同年齡受訪群組分析，18至29歲受訪者中，74%支持平反六四、83%認為中國政府當時做法不對、68%認為北京學生當時做法正確，數字冠絕其他年齡組別。

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