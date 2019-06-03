【沙中線】分判商稱曾遭禮頓指涉連接縫漏水現裂痕 (15:44)

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張益明稱，2018年2月7日收到禮頓名為「呀偉」的WhatsApp信息，顯示需於2月8日開會，並附有一張鑿開石屎後鋼筋未有連接螺絲帽的照片；他會後4日再收到禮頓另一封信，提及連接縫處漏水和有裂縫，稱如發現為永光的物料或工序問題，會追回相關工程成本，並附有4張漏水及有裂縫的照片。永光其後回覆稱，相信永光並非引致問題的一方，並要求禮頓在2日內回覆，但之後禮頓沒有回覆，亦無繼續追討。

張益明的信件亦有提及，相關北面隧道連接縫工程開始前的5個月即2017年2月，輝誼地盤主管吳民俊曾詢問禮頓高級工程師黎家灝，有關物料準備的問題。代表禮頓的資深大律師石永泰質疑，吳民俊早前作供時指出，早於2017年1月進行調車接線工程時，已向黎家灝指出螺絲帽鋼筋物料錯配，以及禮頓無鑿走所有另一邊螺絲帽上石屎的問題，故他2月再向黎家灝詢問物料準備時，黎家灝應不會要求吳民俊準備錯誤的平頭鋼筋。張回應稱，寫信前曾與吳民俊通電話，信件是憑對當時的記憶所寫。

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