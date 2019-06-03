足浴店老闆娘遭欠債女店員淋通渠水　毀容致失去鼻子 (14:30)

認罪的女被告但照娟（50歲），一邊聽取辯方讀取其親撰的求情信時，一邊在犯人欄哭泣，其間辯方稱，被告於湖北出生，結婚後誕有一子，但之後離婚再嫁予另一港人，移居香港，可惜第二段婚姻同告失敗，之後染上賭癮，經常去澳門賭博。她向受害人黃琼道歉，希望對方原諒，又指出她的男友對她不離不棄，不過法官則說，若看到受害人傷勢，法官都不肯定受害人的男友會否繼續支持受害人。

控方案情指出，被告和受害人在2003年相識，不時一起到澳門賭博，2016年11月至2017年2月期間，被告在受害人開設的足浴店工作，並拖欠了6萬元賭債，而兩人不時發生爭執。案發於2017年4月23日，被告聲稱還錢，到受害人深水埗家中，向受害人淋一瓶通渠水，之後再取出刀子向受害人砍了5至6下；受害人被襲中即時倒地，不省人事。

被告自行報警，以及向鄰居求助，說自己殺了人，又向到場協助的友人說：「我現在也後悔了」。受害人被送院接受治療，診斷結果是她的臉、頸、上肢兩側、前胸、上背及下肢兩側約七成皮膚受到三級程度的全層化學燒傷、前額有裂傷、右胸尖位有插傷。

受害人共接受14次植皮手術，而受害人明顯毀容、失去部分鼻軟骨及面部的正常輪廓。面部、頸部、上身和上肢的大部分皮膚均布滿大面積深層粉紅色的肥厚疤痕。事後通渠水經化驗下，其硫酸濃度達97%。

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