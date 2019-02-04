【六四30年】大專學界復辦六四論壇反應淡　理大學生會：同學較關心《逃犯條例》修訂 (13:12)

今年是六四事件發生後第30年，大專院校繼2017年後，昨日（2日）首次復辦聯校六四論壇。浸會大學學生會會長方仲賢表示，昨日有大約100至200人出席，大部分不是學生而是中年市民，出席人數只及預期一半，未如理想，可能與天雨及同學對社會時事的參與程度有關。
方仲賢今早（3日）在港台節目《千禧年代》中表示，身邊同學都對六四事件比較冷感，認為這一代應多關心社會本土的事。理工大學學生會外務秘書周美芝認為，學生出席六四論壇人數未如理想，與年輕人現時較關注並熱烈討論《逃犯條例》修訂有關，學生會也選擇把資源投放到反對修訂《逃犯條例》上。
過往大專學界認為六四論壇因變得「行禮如儀」而停辦，被問到為何今年復辦，周美芝指出，原因之一是今年是六四30年，且學生會希望以嶄新方式舉辦，故邀請了不同時代的學生領袖分享，並討論過去30年來學運的變遷；也希望在回顧六四時，探討當前各大學的學生會將來如何走下去。
方仲賢說，希望藉今次論壇，帶出對學運的啟示，透過了解六四事件當年學運參與者的經歷，以及他們帶給學運的影響，作為未來的民主道路的參考，並探討民主前程。
方仲賢及周美芝均表示，不會出席明晚（4日）支聯會在維園舉辦的六四燭光晚會。周美芝解釋，這是因為在基本原則及身分認同上，與支聯會有很大分歧；學生會尊重支聯會為中國民主道路作貢獻的綱領，但認為應更優先關注如何發展香港的民主。
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