教協調查：七成學校小三全級考TSA　教育局：沒見到操練重燃 (22:00)

局方會繼續透過不同途徑，了解基本能力評估（BCA）在學校的執行情況，目前沒見到操練重燃的情況。

相關報道：去年改稱BCA 今再變回TSA（2018年3月17日）

【17:54】今年小三全港性系統評估（TSA）下周二（11日）起一連兩日進行筆試，是第二年以「不記名、不記校、不收取學校報告」方式每校抽百分之十的學生應考，學校亦可自願全級報考，及索取載有學生答題率報告。教協調查發現，今年近七成受訪學校「全級應考」，近八成教師覺得有操練壓力。

教協上月電話訪問395間學校的教師，總結今年「全級應考」TSA的學校共234間，剔除表示「不清楚」的53間，今年「全級應考」的學校佔68.4%。教協副會長、教育界立法會議員葉建源認為，「全級應考」學校比例相當高，批評政府現時安排「留下尾巴」，擔心數年後，可能全部小學小三會「全級應考」。

今年局方拒絕提供「全級應考」的學校數字，葉建源估計因數字太敏感，可能局方知道有上升趨勢，擔心社會觀感，故不公布數字，他批評做法不合理。

另外，教協4月15日至5月15日向401名中、英、數小學教師進行問卷調查，當中77.3%受訪老師覺得有操練壓力，65.9%認為對日常教學有很大影響。

教協理事、小學教師黃慕儀說，TSA帶來「孖補」，即補充練習及補課；有補充練習非以「TSA」為名，實際內容卻是針對TSA，有學校則為學生提供額外針對TSA的工作紙等。她續說，近年補課減少，實際是老師利用午後學生休息時間或導修課與學生預備TSA。

家長聯盟發言人張艷璿稱，很多家長表示學校單方面通知小三學生「全級應考」TSA，事前不曾諮詢，家長意見不被重視。

其他報道：劏房獲支援改造 住戶：女兒有桌子做功課「開心咗」

其他報道：【非洲豬瘟】上水屠房4100隻豬已全數銷毀 有肉檔一斤瘦肉加至140元

其他報道：香港航空關西返港航班機件故障延誤