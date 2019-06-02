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食類固醇影響生活情緒　25歲眼疾患者服生物製劑減副作用 (16:55)

科技日新月異，眼疾治療技術有很大改善。患有貝賽特氏症的25歲梁先生，因病不斷出現葡萄膜炎，每次發作均有極高致盲風險。他病發初期服用高劑量類固醇控制發炎，但副作用嚴重影響工作及情緒；後來接受生物製劑治療，不僅發炎次數減少，亦無明顯副作用，可重拾正常生活。

葡萄膜是眼球中內層組織，由複雜血管組織供應營養；如出現葡萄膜炎，可引致白內障、青光眼或視網膜受損等。貝賽特氏症則是引起葡萄膜炎的原因之一，此病會造成身體多處組織器官發炎。

梁先生在20歲時貝賽特氏症病發，出現口腔潰瘍、背部皮疹，和雙眼出現前段及後段葡萄膜炎等，需要服用由醫生處方的高劑量口服類固醇，最高峰期要每天服用50至60毫克類固醇來控制葡萄膜炎。高劑量類固醇令他體重增加12至13公斤和失眠等，嚴重影響日常生活及情緒，令從事飛機維修的他上班乏力。

到2014年，梁先生開始服用生物製劑，同時減少類固醇劑量，最少時只需10至15毫克；現時他雙眼視力良好，葡萄膜炎發作次數由每年7至8次減到2至3次。

眼科專科醫生何璟穎表示，貝賽特氏症常見於年輕人，遇過最年輕的病人只有9歲。她稱，類固醇可影響發育，令年輕人身材矮小，生物製劑的出現大大減低治療副作用。

另外，為期4個月的「香港眼科醫療發展之回顧及發展」展覽今日（2日）在香港醫學博物館開幕，除回顧香港眼疾治療發展，亦展出多項眼科儀器，並有由眼科專科醫生主講的公眾教育講座。

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相關字詞﹕眼疾 貝賽特氏症 葡萄膜炎 類固醇 生物製劑 眼睛 眼科

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