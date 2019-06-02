劏房獲支援改造　住戶：女兒有桌子做功課「開心咗」 (16:45)

支援計劃服務統籌李風清表示，計劃獲馬會資助500萬元，為期3年。她解釋，「好相寓」寓意劏房戶可藉此計劃改善居住條件，令住戶增加歸屬感，另亦可透過資源共享平台，將市民捐贈的小型家電轉贈予劏房戶。

李風清表示，計劃推行約1年，已招募約70名義工，協助逾800個劏房租戶，當中為約50戶進行空間改造，每宗獲資助金額約數千元。

洪先生一家三口住在長沙灣一個約90平方呎劏房，該單位今年4月底完成「空間改造」工程，他說已在該單位居住逾5年，月租約3700元。由於居住空間狹窄，未進行改造工程前「牀都無，周圍都係雜物，晚上要瞓地下」，內地妻子因空間狹窄，甚至不願申請單程證，每隔3至4個月才到港一次。早前義工團隊為洪先生的劏房度身訂造梳化牀、碌架牀及層架等，總成本約數千元。

洪先生指出，進行工程後，5歲半女兒在上層碌架牀擁有自己私人空間，又有桌子做功課，「覺得佢開心咗」，較多時間在家中活動；妻子亦因而申請了單程證，有待審批來港團聚。

對於政府的關愛基金擬向低收入劏房戶提供一筆過的家俬津貼，李風清認為，當局應接觸更多地區團體了解住戶實際需要，否則住戶可能得物無所用。

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