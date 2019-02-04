【逃犯條例】馮玉蘭：全球13城市6月9日發起「全球反送中大遊行集會」 (14:32)

上周初特意返港出席行動的港加聯主席馮玉蘭透露，全球6國、共13個大城市，包括紐約、華盛頓、多倫多、溫哥華、倫敦、柏林等地，本月9日將發起「全球反送中大遊行集會」，冀國際公民社會同心協力聲援香港，捍衛國際社會每個公民在港的安全及經濟利益。

馮玉蘭稱，具體細節由每個城市按各自情況而定，據她所知，絕大部分行動均是在中國領事館或香港經貿署舉行，例如在多倫多會於香港經貿署集合，遊行到中國領事館示威。她表示，修例對全球所有國家公民，不論是在港工作、居住、旅遊、入境經過香港，都有機會因修例通過，而被引渡回中國接受不公審判，對全球公民造成嚴重影響，亦嚴重違反一國兩制下，承諾給予港人的自治、司法獨立精神。

代表「洛杉磯香港論壇」的林先生表示，在美國的港人非常關注修例，因美國很多人都經常來港旅遊，修例後對全世界都會造成緊箍咒的效應。

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