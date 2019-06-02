環團撿逾萬膠樽　頭十有4個屬內地品牌 (12:26)

綠惜地球稱，這43場淨灘活動於25個地點進行，總計撿獲11,321個膠樽；在可識別品牌的7945個中，整理出287個牌子，當中排名頭三的品牌依次為華潤怡寶、可口可樂系列及維他系列。

調查更發現，有48.24%即共3921個膠樽，都為簡體字包裝；除華潤怡寶外，康師傅、景泉及農夫山泉等共4個內地品牌，都在首十位中榜上有名。同時，繁體字膠樽亦有3919個，與簡體字水樽「平分秋色」。

調查亦發現，有67%可識別的膠樽為純水產品，汽水和果汁等非水類產品反而較少。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，如此大比例和數量的內地膠樽在港出現，是「好誇張」，本地膠樽數目同樣佔半亦不容忽視。他期望內地政府及內地飲品商，採取更進取的減塑目標，加強廢物收集及回收的基礎建設，另粵港政府亦要加強合作，「他們（內地）責無旁貸」。

他續說，純水的撿獲量逾六成，惟飲用水其實可以自備水樽等來代替，減少相關膠樽量。

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