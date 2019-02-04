【逃犯條例】反修例遊行人數大增當局會否撤回？　田北俊：信中央會聆聽民意更嚴把關 (11:47)

田北俊解釋，他相信今次是中央政府「啟動」要修訂《逃犯條例》；但他認為，中央今次有見外國商會和大批市民公開反對，相信會在是否行使修例後所獲權力方面，把關會更嚴。

另一方面，田北俊被問及，支持及反對修例陣營早前各自動員，往後會否令社會撕裂。田北俊答說：「我覺得唔會撕裂到，因為大部分市民都係反對修例」。

田北俊提醒自由黨和其他建制派政黨，決定投票取向前要注意，會否影響他們往後在地區直選甚至所屬功能團體的選票。但他表示，中聯辦早前向港區人大政協宣示中央取態後，建制陣營迅速歸邊，會影響特區政府往後的管治。

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