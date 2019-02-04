【中美角力】陳茂波：市場對經濟前景轉趨負面　要本「同舟之情」消除對逃犯修例誤會 (11:56)

陳茂波於網誌中表示，中美貿易摩擦升溫，令全球經濟展望和投資氣氛轉弱，本港股市在剛過去的五月份下跌約9%，是去年10月環球股市大幅調整以來的最大跌幅。另外，剛公布的4月份零售銷售貨值亦跌4.5%，是連續第3個月回落；本港的整體出口更是連續6個月下跌，4月份的跌幅為2.6%。

他續說，觀乎美國近期對來自內地進口貨品加徵額外關稅，針對內地科企的連串行動，以至內地提出反制措施等，可預期中美貿易摩擦短期內難以解決的風險正不斷增加，市場對經濟前景的看法亦正轉趨負面。他指出，政府會緊貼留意形勢變化，進行動態評估，並作以防萬一的準備。

對於《逃犯條例》修例引起爭議，他認為，「最重要的是本著同舟之情，尋求相互間的理解，消除誤會」。他指出，政府已積極向各界多角度解釋修訂內容，以及未來的操作程序和保障，並連番修訂建議；修訂後的方案，是一個顧及不同持分者關注的平衡方案，政府團隊未來會繼續努力，透過立法會等場合作解說和回應。

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