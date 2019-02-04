【中美角力】陳茂波：市場對經濟前景轉趨負面　要本「同舟之情」消除對逃犯修例誤會 (11:56)

財政司長陳茂波發表網誌，指出中美貿易摩擦近月急速升溫，市場對經濟前景的看法正轉趨負面，政府會緊貼留意形勢變化，作以防萬一的準備。他亦提到近日引起爭議的《逃犯條例》修例，稱最重要的是本著同舟之情，互相理解，消除誤會。
陳茂波於網誌中表示，中美貿易摩擦升溫，令全球經濟展望和投資氣氛轉弱，本港股市在剛過去的五月份下跌約9%，是去年10月環球股市大幅調整以來的最大跌幅。另外，剛公布的4月份零售銷售貨值亦跌4.5%，是連續第3個月回落；本港的整體出口更是連續6個月下跌，4月份的跌幅為2.6%。
他續說，觀乎美國近期對來自內地進口貨品加徵額外關稅，針對內地科企的連串行動，以至內地提出反制措施等，可預期中美貿易摩擦短期內難以解決的風險正不斷增加，市場對經濟前景的看法亦正轉趨負面。他指出，政府會緊貼留意形勢變化，進行動態評估，並作以防萬一的準備。
對於《逃犯條例》修例引起爭議，他認為，「最重要的是本著同舟之情，尋求相互間的理解，消除誤會」。他指出，政府已積極向各界多角度解釋修訂內容，以及未來的操作程序和保障，並連番修訂建議；修訂後的方案，是一個顧及不同持分者關注的平衡方案，政府團隊未來會繼續努力，透過立法會等場合作解說和回應。
其他報道：張建宗：受惠政策及惠民措施 有5人基層戶稍後最多可獲1.5萬元
其他報道：特稿：濾水廠停運16年 1頃地曬太陽 有車路連接 夠建千伙住宅
相關字詞﹕陳茂波 中美貿易戰 經濟前景 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 編輯推介