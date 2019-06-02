【逃犯條例】李家超：修例令移交逃犯個案可「七成處理到」 (11:00)

對不少人仍不信任內地法律制度，未夠依法治國，包括拘押候審多時後才公開，其間不准家人和律師探望，及不准家人和傳媒旁聽審訊等，鄭若驊表示，特區政府會在跟請求引渡方就不同個案簽訂協議時，加入有關安排並要對方簽署，才准予引渡。李家超則稱，相信內地也會廣泛報道相關修例條文讓各界知悉，且修例亦規定要由最高人民檢察院簽發文件，特區政府也會向市民多加解說，令大家相信「絕大部分嘅市民應該係受到更多保障」。

至於特區政府面對強大的中央政府，會否考慮在修例加入更多明文條款釋疑，李家超重申，今次修例是涉及多個司法管轄區，不同司法管轄區的處理原則未必一樣，相關協議亦鼓勵相關條文有更大靈活性。

被問及當局會否就坊間疑慮再有修訂，鄭若驊表示，立法會已收到不少修訂案，會由立法會主席梁君彥決定，是否交立法會大會表決。對有法官匿名向傳媒稱對修例有疑慮，鄭若驊則稱，基本法保障司法獨立，法官任命亦為終身制，不能隨意被卸任，均是保障法官以至暫委法官可不偏不倚執法。

對有不少學校校友發起網上聯署反對修例，並開始觸發不同風波，李家超承認，今次修例富爭議性，希望各界多聽取政府解讀。

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